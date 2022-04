Frau Knam: vetrine colorate e pink per una Pasqua creativa

Creazioni colorate e che sanno di magia. Anche la linea FrauKnam, la versione pink della grande cioccolateria e pasticceria firmata Alessandra Knam, ha le vetrine vestite per le feste pasquali.

L’Uovo Special Edition in formato “Travel” è il classico uovo di Pasqua che, per l’occasione, si tinge di rosa e viene confezionato in un innovativo ed elegante packaging antiurto, che ne facilita la spedizione. In cioccolato fondente Frau Knam Señorita 72, decorato con burro di cacao rosa e pareti interne rivestite di crispy fragola. Insieme al Frau coniglio, a Ovetti, Trecce e cioccolato in tutti i gusti.

