Fish&Wine Festival, a Eataly Roma Agosto è una festa. Pesce sostenibile e vino biologico

Il lavoro vi ha costretto a rimanere a Roma anche nel mese di agosto? Non c'è problema. Se avete sempre pensato che rimanere nella capitale in piena estate fosse noioso, ora potrete cambiare idea. La città non mancherà di offrire gustose opportunità, e se amate il pesce di qualità, non muovervi da Roma potrebbe essere un'ottima idea. Infatti, dal 3 al 12 agosto 2018organizza ilil sapore del pesce fresco, locale e sostenibile che arriva ogni giorno in pescheria e nei ristoranti di Eataly incontra una selezione di vini di qualità prodotti con metodi biologici e scelti dai cantinieri della Grande Enoteca di Eataly.Se amate mangiare il pesce fresto per voi nel programma del Fish & Wine festival c'è un’opportunità da non perdere: leaperte a tutti. In palio c’è il pesce proveniente dai pescherecci del litorale tirrenico che viene pescato la mattina stessa ed arriva freschissimo sui banchi della pescheria.si terranno venerdì 3 agosto alle 17.30 con i pescatori di Anzio “Lienemar” e sabato 4 agosto alle 17.30, con quelli di Fiumicino “Pesca pronta”.è anche il momento per scoprire che da Eataly si può mangiare e comprare il pesce pescato in maniera sostenibile, locale e freschissimo. Per garantire questo, Eataly si è data un protocollo interno di autodisciplina (“Il Manifesto della Pescheria”), una vera e propria guida nella selezione di tutto il pesce che offre nel mercato e nella ristorazione per contribuire alla salvaguardia della biodiversità marina. (Magazine Mare). Anche nel progetto del “Crudo secondo Eataly”, pensato dall’executive chef, l’attenzione alla qualità del pesce viene celebrata attraverso una proposta ricca, con abbinamenti con i grandi vini dell’enoteca di Eataly che strizzano l’occhio al biologico.Con oltre 1.500 etichette di vini prodotti secondo una filosofia vicina alla natura, l’Enoteca di Eataly viene definita non solo “Grande” (più di 25.000 bottiglie) e “Romana” (più di 1.000 bottiglie di vini del Lazio), ma anche “Verde”. Un luogo dove grazie all’esperienza dei cantinieri è possibile scoprire la differenza tra vini “biologici”, “naturali” e “biodinamici”.Il palinsesto del Festival si apriràcon l’abbinamento intramontabilecon “I Wai.Food”. I vini presenti in carta presso il Ristorante della Carne e del Pesce e, da Pane & Vino, si accompagneranno al gusto di mandorla e nocciola della Sardegna Special Sandalia, al sapore deciso e iodato della Special tentation e alla dolcezza della Speciale Cocollos. Per l’occasione, da Pane&Vino, tutti gli champagne saranno venduti a prezzo di Enoteca. Le ostriche saranno protagoniste anche nella Birreria con la degustazione Ostriche&Stout dalle 19.00 alle 23.30, in abbinamento alle birre Perle dei Porci., sarà la volta della Grigliata di pesce abbinata ai vini delle isole italiane, un sodalizio di sapori che sarà disponibile a pranzo e a cena nel Ristorante della Carne e del Pesce.I benefici e la bontà del Pesce azzurro saranno al centro dell’offerta gastronomica di “Sale-Fish&Spirits”agosto. In abbinamento la freschezza del Grechetto Igt Poggio della Costa “Sergio Mottura”.Lo chef Alessandro Dentone presenterà il meglio del pesce, della cucina e dei vini della terra ligure nella giornata didalle 19.00 alle 23.00 sempre nel Ristorante della Carne e del Pesce.agosto il ristorante di Civitavecchia "Forma" valorizzerà le grandi materie prime locali con Rigatoncini freddi, pomodoro e pesci marinati e Tra Italia&Giappone un piatto con palamita in teriyaki, verza cruda e maionese di soia, da accompagnare al Bianco cotidie “Spiriti Ebbri”.La qualità e l’attenzione nella lavorazione del pesce dei pescatori di Orbetello si evidenzieranno nella cena di. I Pescatori di Orbetello dal 1946 prepareranno il Crostino di pane toscano con bottarga di Orbetello presidio "Slow Food" e olio extra vergine di oliva, gli Gnocchi di patate con sugo di palamita della laguna di Orbetello presidio "Slow Food" e l’ Orata dell'arcipelago toscano al forno con patate. Da bere l’Aprilante “Podere Alberese”.Il ristorante Cannolicchio proporrà a cena,, la Capasanta scottata, fichi, lardo di colonnata e pane alla cipolla e la Triglia in carrozza con mandorle e tartufo in abbinamento al Grechetto Igt Poggio della Costa di Sergio Mottura., da Pane &Vino dalle ore 18 alle ore 21, si potrà partecipare all’aperitivo didattico con Nando Fiorentini - il responsabile delle pescherie di Eataly - dedicato alle acciughe del Mar Mediterraneo e Mar Cantarbico. I sommelier dell'Enoteca di Eataly racconteranno i migliori vini in abbinamento.chiuderà i battenticon la Notte delle Lampare. Una serata dedicata alle alici di Cetara, la cui pesca avviene con l’antica tecnica delle lampade montate sulle imbarcazioni dei pescatori. Al Ristorante del Fritto, Gaetano Torrente delizierà i presenti con il Fritto di alici, il Calzone con fiordilatte, alici & fiori di zucca e gli Gnocchi con colatura di alici di Cetara da mangiare in abbinamento al Fiano Donnaluna “De Concilis”.Nel corso dei dieci giorni in Pescheria si potranno degustare le specialità di Coda Nera e di Agroittica.Nella Grande Enoteca inoltre troverai tante degustazioni di Vini Biologici: Azienda Agricola Bio Trebotti, Marco carpineti, Azienda Agricola Le Rose, Fontanafredda, Sorrentino Vini, e anche un distillato: Mucilla con le genziane del Terminillo.