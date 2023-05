Fiori di zucca alla romana, il trucco che in pochi conoscono: ecco come avere una frittura perfetta

I fiori di zucca fritti - alla romana - sono un grande classico della cucina del Centro Italia, ma non tutti conoscono un trucco semplice e veloce per rendere perfetta la frittura.

Scontrino da 43 euro in panetteria, broccoletti a 38 euro al chilo: «I prezzi a Milano in una spirale oscura»

Prova costume, come prepararsi all'estate? Prepara il corpo eliminando scorie e tossine

Oltre alla ricetta tradizionale, infatti, esistono infinite varianti che in tanti sperimentano. C’è chi li serve come antipasto e chi, invece, come secondo piatto. Ma per renderli ancor più gustosi il trucco è davvero semplice.

Per renderli ancora più gustosi si consiglia di seguire un'accortezza che in pochi conoscono. Cucinare i fiori di zucca alla romana sarà un gioco da ragazzi, l’importante, però, è seguire tutte le regole.

FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN



LEGGI ANCHE: — Vuoi preparare i pomodori ripieni di riso alla romana: l'errore da non commettere

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Maggio 2023, 12:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA