Filetti di alice Conad ritirati dal mercato per rischio chimico: ecco il lotto interessato

Domenica 22 Dicembre 2019, 21:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a marchiosono statiperché potrebbero essere. Il Ministero della Salute ha comunicato il richiamo del prodotto, specificando i lotti interessati, per un possibile rischio chimico per i consumatori.Si tratta dei Filetti di Alici all’olio di Oliva confezionati dalla ditta Zartotti s.p. a., con sede a Parma, nello stabilimento Poseidon SH. P. K. di Shengjin, in Abania, e venduti a marchio Conad in vasetti di vetro da 150 grammi ciascuno. Il lotto interessato è MT189 con data di scadenza o termine minimo di conservazione fissato al 08/10/2020.Il ministero ha fatto sapere che si tratta di un ritiro precauzionale, segnalato dallo stesso produttore, in seguito ad alcuni esami effettuati su alcuni campioni del prodotto in cui è stata riscontrata la presenza di istamina oltre i limiti di legge. Conad ha già provveduto al ritito del prodotto, ma se qualcuno lo avesse già acquistato è invitato a non consumarlo e a restituirlo presso i punti vendita dove si procederà al rimborso.