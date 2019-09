Festival Franciacorta in Cantina, un evento tutto da bere

Giovedì 12 Settembre 2019, 05:01

. E sono beni produttori che quest’anno aderiscono alin, giunto allae in programma. Un appuntamento imperdibile per gli enoappassionati che potranno partecipare a degustazioni verticali e a tema, ma anche per gli amanti del buon cibo che potranno gustare le proposte di ristoratori locali e chef in un mix di tradizione e innovazione. Saranno due giornate ricche di seminari e incontri (per vedere il programma completo, le proposte delle singole cantine, le tipologie degli eventi e i costi d’ingresso guardate il sito www.festivalfranciacorta.it ) con dieci diversi itinerari da percorrere a piedi o in bicicletta ideati ad hoc per chi oltre al vino ama la natura, cerca l’avventura o desidera rilassarsi con la famiglia.Senza contare che la kermesse è pure un’occasione per perdersi tra i castelli, monasteri e musei che costellano la. Attenzione: è obbligatorio prenotare le visite contattando direttamente le cantine aderenti, che saranno aperte dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. E se non volete mettervi alla guida dopo aver bevuto, no problem: ci sono i tour in bus con partenza dalla stazione di Rovato.Ecco le 64 cantine aderenti al Festival Franciacorta in Cantina: 1701 - Abrami Elisabetta - Alberelle - Antica Fratta -Azienda Agricola Fratelli Berlucchi - Barboglio De Gaioncelli - BariselliGabriella - Barone Pizzini - Bellavista - Berlucchi Guido - Bersi Serlini -Biondelli – Boccadoro - Bonfadini - Bosio - Ca’ Del Bosco - Ca’ D’or - CastelloBonomi Tenute In Franciacorta – Castello Di Gussago La Santissima - Castelveder- Cavalleri – Clarabella - Colline Della Stella Di Arici Andrea - ContadiCastaldi - Corte Aura – Corte Fusia - CorteBianca - Derbusco Cives - FaccoliLorenzo - Ferghettina – IBarisèi - Il Dosso - La Costa Di Ome - La Fiòca - LaFiorita - La Montina – La Riccafana di Riccardo Fratus - La Torre - Lantieri DeParatico – Le Cantorie- Le Marchesine - Lovera - Majolini - Marchesi AntinoriTenuta Montenisa - Marzaghe – Massussi Luigi - Mirabella - Monte Rossa - Mosnel- Pian Del Maggio – Quadra - Ricci Curbastro - Romantica - Ronco Calino - SanCristoforo - Tenuta Ambrosini - Tenuta Montedelma - Tenuta Moraschi - Turra -Uberti - Ugo Vezzoli – Villa Crespia - Villa Franciacortariproduzione riservata ®