Festa della Mamma, 5 dolci ricette: dalla torta alla crema di limone e fragole ai cupcake con lampone

La Festa della Mamma è un'occasione speciale per celebrare e coccolare la persona più importante delle nostre vite. Cosa c'è di meglio di un dolce fatto in casa per dimostrare il nostro affetto? Ecco 5 deliziose ricette di dolci, ideali per sorprendere e deliziare tutte le mamme in questo giorno speciale.



Torta alla crema di limone e fragole, perfetta per la primavera

Ingredienti:

200 g di farina

100 g di burro freddo a cubetti

80 g di zucchero

1 uovo

1 pizzico di sale

Crema al limone:

2 limoni (succo e scorza)

150 g di zucchero

3 uova

100 g di burro

250 g di fragole fresche

Procedimento:

Prepara la pasta frolla mescolando farina, burro, zucchero, un uovo e sale fino a ottenere un composto omogeneo e senza grumi. Lascia riposare in frigo per 30 minuti. Stendi la pasta in una teglia e cuoci in forno pre-riscaldato a 180°C per 20 minuti. Per la crema: scalda il latte insieme a una scorzetta di limone e nel frattempo in una pentola mescola le uova con lo zucchero e la farina. Dopo aver amalgamato bene gli ingredienti nella pentola, versa a filo il latte ben caldo, mescolando con la frusta. Dopodiché porta la pentola sul fuoco (a fiamma bassa) per far addensare la nostra crema al limone. Ci vorranno circa cinque minuti. Versa la crema sulla base di pasta frolla e lascia raffreddare. Decora con fragole fresche tagliate a fettine.

Cupcake vaniglia e lampone con glassa al cioccolato bianco

Ingredienti:

150 g di farina

100 g di zucchero

100 g di burro morbido

2 uova

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

100 g di lamponi freschi

150 g di cioccolato bianco

Procedimento:

Mescola burro e zucchero fino a ottenere un composto spumoso, poi setacciate la farina sulla crema di zucchero e burro e mescolate insieme.

Tiramisù classico, un dessert amato da tutti

Ingredienti:

500 g di mascarpone

300 g di savoiardi

4 uova

100 g di zucchero

Caffè espresso

Cacao in polvere

Procedimento:

Separa i tuorli dalle chiare e monta i tuorli con lo zucchero. Aggiungi il mascarpone e mescola fino a ottenere una crema liscia. Monta le chiare a neve e incorporale delicatamente alla crema di mascarpone. Inzuppa i savoiardi nel caffè e disponili in una teglia. Alterna strati di savoiardi e crema di mascarpone. Termina con una spolverata di cacao. Lascia riposare in frigorifero per almeno 4 ore prima di servire. Panna cotta ai frutti di bosco, leggera e raffinata.

Panna cotta ai frutti di bosco

Ingredienti:

500 ml di panna fresca

100 g di zucchero

2 fogli di gelatina

300 g di frutti di bosco misti

Procedimento:

Metti la gelatina in ammollo in acqua fredda per 10 minuti. Porta a bollore la panna con lo zucchero. Rimuovi dal fuoco e aggiungi la gelatina strizzata. Versa la panna in stampini e lascia raffreddare. Metti in frigorifero per almeno 3 ore. Servi la panna cotta con una salsa di frutti di bosco freschi frullati.

Crostatine al cioccolato e nocciola, irresistibili e golose

Ingredienti:

200 g di pasta frolla pronta

150 g di cioccolato fondente

100 g di nocciole tritate

100 ml di panna fresca

Procedimento:

Stendi la pasta frolla e foderа degli stampini per crostatine. Cuoci in bianco a 180°C per 15 minuti. Sciogli il cioccolato con la panna a bagnomaria e aggiungi le nocciole. Riempì le crostatine con la ganache di cioccolato e nocciole. Lascia raffreddare e servi.

