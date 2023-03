Farina di insetti, ok alla vendita in scaffali ad hoc. Sulle etichette i rischi, Lollobrigida: «Li mangeranno in pochi»

di Redazione web

La farina di insetti sta per arrivare sugli scaffali dei supermercati italiani. Il governo ha approvato quattro decreti per la trasparenza nella vendita, con etichette scaffalature ad hoc. «Quello che i decreti prevedono è un'etichetta con provenienza del prodotto, i rischi connessi al consumo e il quantitativo di farine di insetti presente, ma abbiamo anche previsto scaffali appositi dove possono essere esposti all'interno dei negozi», in modo che «chi vorrà scegliere grilli, larve e locuste possa indirizzarsi lì e chi non vorrà farlo, come immagino la maggior parte degli italiani, potrà tenersi lontano». Lo ha detto Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, durante la conferenza stampa al ministero dell'Agricoltura in cui sono stati presentati 4 decreti sulle farine a base di insetti.

Con questo provvedimento, ha aggiunto, «in pieno accordo con le Regioni, garantiamo ai cittadini italiani la consapevolezza di quello che mangiano e facciamo dell'Italia una Nazione all'avanguardia in questo senso». L'Europa ha autorizzato il commercio di farine con insetti ma «i cittadini devono sapere quello che mangiano, per questo prevediamo la certificazione in modo che chi vorrà consumarli potrà farlo ma chi non vorrà consumarli, potrà fare altrettanto».

«Sui cibi sintetici i provvedimenti che prenderemo saranno diversi da quelli per le farine di insetti, perché questi ultimi sono in qualche modo 'naturalì e sono già stati autorizzati all'interno dell'Ue, mentre nel caso dei cibi sintetici, sono totalmente innaturali e l'Europa non ha normato, quindi ci lascia liberi di decidere. Questo sarà oggetto di discussione all'interno del consiglio dei ministri». Quanto ai tempi, «questo avverrà molto rapidamente». Lo ha detto il ministro dell'agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, durante la conferenza stampa al ministero dell'Agricoltura rispondendo a una domanda sulla regolamentazione dei cibi sintetici.

