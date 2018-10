Eugenio Boer: «Io, vagabondo e libero, cucino senza menu»

Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un enigma la pronuncia. Così, per evitare dubbi, al suo primo ristorante che ha appena aperto a Milano, Eugenio Boer, il cognome lo mette per esteso. , con la u lunga. Quarantenne italo-olandese, è lo chef che un po' per le origini, un po' per carattere non ha radici. Nei piatti. Ma anche nelle scelte: prende la stella e lascia subito dopo il ristorante Essenza per incomprensioni con la proprietà. Senza paura di ricominciare. «Sono testardo e caparbio. Ho sempre saputo cosa volevo».«A tre anni (ride, ndr), con la pasta fresca di mia nonna o la focaccia, non a caso uno dei miei insostituibili a tavola. Abitavo in Olanda e lì non era facile trovare cibo italiano, quindi si faceva tutto in casa».«Non ho radici e non conosco il concetto del ritorno a casa. Sono in continuo viaggio. Le mie radici non sono un luogo, ma le persone che lo riempiono. Ho la curiosità di un bambino. Pensi che un giorno a Londra ho fatto tre pranzi per la voglia di conoscere tre cucine diverse».«Sì. Ho eliminato i piatti. É un'idea nata proprio dal senso di libertà. Di creare aspettative. C'è un concetto di partenza, che può essere la selvaggina, il bosco o altro, e da qui inizia il viaggio. Le mie suggestioni cambiano a seconda della stagionalità e seguono la circolarità del piatto».«Masterchef ha creato piccoli mostri. Ha smosso le coscienze. Ma non bisogna dimenticarsi di essere prima di tutto cuochi».«I ragazzi che vogliono arrivare senza sacrifici e senza gavetta. Io ci ho messo 22 anni e sto sempre in cucina».«Non è stata una scelta facile. La stella ha rappresentato il momento più bello della mia vita. Non perché diventavo famoso, per i soldi o per qualche motivo futile. Ma per il traguardo che avevo raggiunto. Un orgoglio. La Michelin è l'eccellenza. Ma le incomprensioni con la proprietà erano diventate troppe».«Cercherò di spiegare tutto. È un rapporto tra me e Michelin. Ho troppo rispetto per il mio lavoro e il loro».«Amore per il mio lavoro e far star bene le persone».