Esperienze di Sicilia, il progetto di Birra Messina e l'isola sempre più visitata

Non solo spiagge, bellezze architettoniche e musei ma il desiderio di portarsi a casa nuove fonti d’ispirazione e arricchimento personale. La Sicilia si piazza in cima alla lista delle prossime mete per oltre 1 italiano su 2 (57%) e il 30% ha già programmato la propria permanenza sull’isola (Fonte: Ricerca AIGU per Birra Messina). Ma cosa rende la Sicilia il nuovo “posto del cuore” per i giovani Millennials come anche per i più adulti Boomers? Lo stile di vita tipicamente siciliano è oggi una tendenza, un modello a cui molti si ispirano: c’è interesse a sperimentare il modo in cui i siciliani vivono, mangiano, lavorano, si divertono e rilassano.

Birra Messina in collaborazione con AIGU (Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO) lancia la raccolta “Esperienze di Sicilia”: piazze, botteghe, giardini, mercati e, ancora, spiagge segrete ed esperienze gastronomiche inedite e inesplorate, consigliate dai giovani siciliani, in cui la “Sicilia si sente”. E che vede in Birra Messina Cristalli di Sale il prodotto simbolo di un’isola elegante, accogliente e generosa. La raccolta è online da oggi ed è scaricabile dal portale di AIGU – Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO cliccando qui.

Dalla grotta sull’eremo di Santa Rosalia a Bivona (Agrigento) da cui scorgere il canale di Sicilia, alla lezione di yoga sulla terrazza naturale di Cala Manbrù, con una sosta alla spiaggia di San Leone per degustare una pannocchia in riva al mare con una Birra Messina Cristalli di Sale, fino al paese-museo di Villapriolo (Enna) per finire con il concerto all’alba al teatro greco-romano di Tindari nel messinese: un viaggio per tutti gli angoli più autentici e inediti dell’isola tanto cari ai siciliani che ne rappresentano la vera essenza. Una raccolta di novanta mete (dieci per provincia) immancabili, luoghi, tradizioni e passioni ancora tutte da scoprire che sono proprio gli stessi siciliani a consigliare a chi si prepara a vivere un soggiorno sull’isola con uno spirito diverso da quello mordi e fuggi che anima il turismo di massa. Un modo per fare vivere “Esperienze di Sicilia” ai non siciliani con gli stessi occhi di un siciliano.

Un’isola, del resto, che gli italiani visitano spesso e con piacere: più di 1 italiano su 2 (52,8%) ci è stato di recente e quasi 3 su 10 (26%) l’hanno visitata in passato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Giugno 2022, 16:09

