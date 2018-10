Drink Kong Roma, quattro locali in uno in stile Blade Runner

Ha inaugurato ieri, ma già promette di diventare uno dei cocktail bar di riferimento di Roma. Per qualità dell’offerta e per originalità di arredo e design, ispirato a Blade Runner. Regno del barman Patrick Pistolesi, al Drink Kong si ordinano tutti i classici, ma anche drink originali nonché una selezione di tapas internazionali come bao e dumpling in stile orientale, smorrebrod scandinavi e scones inglesi serviti con burro salato e salmone fumè. Il locale si sviluppa in quattro aree. La Main Bar, dominata da un bancone imponente; la Sala Lounge e la Sala Musica che ospiterà concerti live dal jazz al rock. Fino alla Ginza Room con postazioni di videogiochi vintage.

Piazza San Martino ai Monti, 18. Roma

