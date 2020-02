Firenze capitale dei bartender con Ego Circus

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Febbraio 2020, 08:54

con bartender in arrivo da tutta Italia. Succede grazie all'evento Ego Circus, un tour di cocktail ideato dal manager Gabriele Frongia. Ogni appuntamento si divide in due momenti: si comincia con l'aperitivo al Bar Empireo dell'Hotel Plaza Lucchesi e poi ci si sposta in uno tra i cocktail bar migliori del capoluogo toscano.e ogni serata ha una drink list ad hoc, che include pure un cocktail no alcol. Così lunedì 2 marzo arriva Samuele Campanini del Jiggers di Reggio Emilia e si va all'Habitat; mentre il 9 e 16 marzo è il momento di due barstar romani: rispettivamente Solomyia Grytsyshyn del Chorus Cafè al Love Craft e Mario Farulla del Baccano al Mad. Il 23 marzo è il momento di Marco Riccetti dell'Inside di Torino che miscela alla Menagere; il 30 marzo i riflettori sono puntati su Yuri Gelmini del Surfer's Garden di Milano, ospite all'Atrium Bar del Four Seasons. Infine il 6 aprile tocca a Sossio Del Prete dello Shub di Sorrento, al bancone del Caffè Paszkowski. Per prendere parte alle serate non è necessario prenotare; il costo dei cocktail varia rispetto ai prezzi delle consumazioni del locale.