Petunie e drink vanno a braccetto, a Milano lezioni di giardinaggio e mixology

Petunie e drink? Alberi di limone e cocktail? Si può fare. A Milano nasce un inedito corso che unisce giardinaggio e mixology. A lanciarlo è il locale Surfer's Garden, celebre per il suo spazioso giardino e per la qualità dei cocktail curati dal bartender Yuri Gelmini. L'originale iniziativa si chiama I giardinieri della domenica: in tutto sei appuntamenti, in programma la prima domenica del mese da febbraio a luglio. Si inizia a mezzogiorno: fino alle 16, sotto la guida di Yuri e della socia Irene Bottura, i partecipanti impareranno a mettere le mani nella terra, rinvasare, potare, liberare dai parassiti e dalle erbacce, fertilizzare e quant'altro sia necessario per prendersi cura al meglio delle proprie piante. Riconoscendo i segnali che queste usano per comunicare i loro desideri. Ogni domenica sarà dedicata a un tema diverso, così da approfondire e apprendere le diverse tecniche adatte ai vari tipi di piante.

Dalle 16 alle 17, poi, gli aspiranti giardinieri si potranno ritemprare grazie al pranzo all'aperto con aperitivo. Tra i classici serviti il coktail caldo Bevr'in vin (brodo di carne con Parmigiano e Lambrusco). Per partecipare è necessario iscriversi al circolo e prenotare (tramite Instagram, Facebook o telefonicamente). La prima lezione, domenica 2 febbraio, sarà gratuita e dedicata alla potatura. Le successive avranno un costo di 20 euro a persona.



