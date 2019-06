Aperitivo al mare, le spiagge top dove sorseggiare un drink

Giovedì 27 Giugno 2019, 05:01

Partiamo dal litorale romano: da provare è il Talea di Pomezia. Ristorante e pizzeria, è anche un cocktail bar di qualità. Lo gestisce la barlady Ilaria Bello che serve cocktail classici e originali accompagnati da un aperitivo espresso variegato (dalle 18). Spostiamoci verso Napoli: a Bacoli ci sono due novità.Intanto, l'apertura del Labelon Experience Beach Club, un luxury beach club con due ristoranti (uno di cucina mediterranea, l'altro con un'offerta di ostriche e crudi di mare) e un Tiki Bar a bordo piscina sempre aperto e con servizio in spiaggia. Non avrete problemi di parcheggio: oltre al parking riservato ai clienti, c'è anche l'auto di cortesia da e per Napoli. Inoltre, è fresco il restyling dell'elegante Nabilah Beach Club, regno della barlady Edda Fiore.E veniamo a un'altra meta di milanesi e romani: Alghero. Il locale giusto è il Maracaibo Cocktail Bar, un chiosco con un'offerta di validi drink e con dj session. Infine, un indirizzo per tutti i milanesi che frequentano Rapallo e dintorni: La Bottega Nazionale di Chiavari non è vista mare, ma merita comunque una sosta.