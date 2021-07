Dopo la moda anche il cibo diventa "Casual". Il nuovo trend prevede un ritorno alla semplicità. Birra Moretti in collaborazione con Marco Reitano, Presidente dell’associazione “Noi di Sala”, ha dato vita a 10 abbinamenti tra le ultime tendenze del “casual food” come piadina, avocado toast, arancino, e poke rigorosamente all’Italiana, e la propria famiglia di birre.

Dall’etnico all’asporto, dalla spesa online al comfort food fino allo street food, rigorosamente in versione gourmet e metropolitano. Oggi, in Italia, si sta confermando una vera e propria tendenza. Il cosiddetto “casual food” è una nuova proposta di cucina e convivialità, rigorosamente da condividere con le persone che ci fanno stare bene, accessibile e democratica, che mette insieme la convenienza e l’informalità del “fast food” alla qualità delle cucine più raffinate. E che coinvolge anche la sfera della cucina di casa, quella essenziale e semplice, che parla di comfort food e dei piatti di famiglia che ricordano l’infanzia: dalla pasta al forno alle polpette alla carbonara.

Un ritorno all’essenzialità e ai cibi che fanno stare bene confermato da una ricerca Bva Doxa: gli italiani identificano nella ricetta tipica della propria regione (57%), nella pizza (56%) e nel dolce (28%) i piatti “che ti fanno sentire bene”.

E in concomitanza con le riaperture dei locali, per un aperitivo in compagnia finalmente di persona, tra le birre preferite risultano le chiare italiane (41%), seguite dalle artigianali (37%) e dalle internazionali (21%).

Ed è proprio a questa nuova tendenza casual food che si ispira Birra Moretti, la birra della buona compagnia. Con l’arrivo dell’estate, il brand si è avvalso del contribuito di Marco Reitano - chef sommelier del ristorante La Pergola del Rome Cavalieri (3 stelle Michelin) e Presidente dell’associazione “Noi di Sala” - per dare vita a 10 abbinamenti con cui trascorrere i momenti migliori in compagnia delle persone con cui stiamo bene, tra ricette “casual” dallo stile contemporaneo e le proprie birre. Proposte adatte ad ogni occasione di consumo: dall’aperitivo alla cena, dal brunch alla pausa lavoro fino al pranzo .

