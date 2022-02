Dieta vegetariana, lo studio: ecco perché ci si ammala meno di cancro, i risultati

LOLNEWS.IT - I regimi alimentari vegetariani comportano diversi benefici per il corpo: la scienza lo ha appurato da tempo, non ultima la scoperta che i vegetariani si ammalerebbero il 14% in meno di cancro rispetto a coloro che mangiano carne tutti i giorni. Il dato deriva da una ricerca pubblicata su BMC Medicine da un gruppo di scienziati dell’Università di Oxford. Analizzando i dati di 470mila pazienti, è emerso che chi mangia per lo più pesce ha un rischio del 10% di contrarre malattie tumorali. Le donne vegetariane avrebbero il 18% di possibilità in meno di sviluppare il cancro al seno dopo la menopausa mentre gli uomini vegetariani invece avrebbero il 31% di probabilità in meno di sviluppare il cancro alla prostata. (Foto: Shutterstock – Music: “Dreams” from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Febbraio 2022, 11:10

