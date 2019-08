Dieta di settembre, come perdere peso dopo le vacanze estive

di Michela Poi

dopo l'estate, consigliata da un'esperta, la dottoressa Carla Lertola.

DIETA DI SETTEMBRE, COSA COMPRARE

Sabato 24 Agosto 2019, 11:11

Dopo tanto cibo ad agosto, arriva il momento della. Le vacanze sono finite, ma tra aperitivi, pranzi al mare e cene con gli amici avete messo su qualche chilo di troppo. Non disperatevi, perchè una soluzione c'è: seguire ladi, fatta apposta per«I protagonisti sono come sempre i prodotti di stagione, più buoni e ricchi di nutrienti», afferma la dietologa. «E se poi la ripresa dei soliti ritmi di vita ti scatena un po’ d’ansia, potrai tenerla facilmente a bada con gli Omega 3 del pesce e il triptofano assicurato da latte e yogurt». Ma vediamo nei dettagli il regime alimentare da seguire.Questo piano alimentare fornisce 1400-1500 calorie al giorno (1800-1900 per lui) ed è ottimo per perdere peso dopo il ritorno dalle vacanze. Fondamentale munirsi di verdure, legumi, frutta e pesce, la base di questa dieta.barbabietole rosse, basilico, biete da coste, biete da taglio, broccoli, carote, cavolo verza, cetrioli, cicoria, cipolle, fagioli borlotti, fagiolini, finocchi, funghi, indivia riccia, lattuga, maggiorana, melanzane, mentuccia, patate, peperoni, pomodori, porri, rape, rucola, scarola, sedano, sedano rapa, soia, zucchine.anguria, banane, cachi, castagne, fichi, fichi d’India, melagrane, pere, pesche, uva bianca e nera.acciuga, alalunga, cefalo, muggine, dentice, orata, spada, sardina, sogliola, triglia.• Caffè o tè • Latte parz. screm. • Biscotti integrali• Mele• Panino ai cereali con bresaola e limone • Julienne di zucchine• Pere• Frittata con funghi • Insalata verde mista • Pane ai cereali• Caffè o tè • Yogurt magro alla frutta • Pane integrale tostato con 1 cucchiaino di miele• Uva• Pasta e fagioli rossi • Insalata di cavolo verza• Mele• Mix di verdure al forno con primo sale • Pane integrale• Caffè o tè • Latte parz. screm. • Fette biscottate integrali con 2 cucchiaini di marmellata• Pere• Riso con le triglie (vedi ricetta) • Carote al limone• Prugne• Roastbeef con rucola e limone • Carote lessate • Pane integrale• Caffè o tè • Yogurt magro • Muesli• Mele• Couscous di verdure • Mozzarella • Finocchi in insalata• Uva• Ceci lessati con cipolla, capperi, sedano • Insalata verde mista • Pane integrale• Caffè o tè • Yogurt magro bianco • Fiocchi di cereali• Pesca• Fettine di pollo alla griglia con cipolle al forno • Pane ai cereali• Mele• Sardine grigliate con fagiolini • Pane ai cereali• Caffè o tè • Latte parz. scremato • Biscotti secchi• Mela• Pasta integrale con piselli e mentuccia • Peperoni alla griglia• Pere• Cosce di tacchino arrosto • Barbabietole rosse in insalata • Pane integrale• Caffè o tè • Yogurt magro bianco • Fiocchi di cereali• Prugne• Cefalo in umido • Coste grigliate • Pane integrale• Uva• Pasta con melanzane, ricotta stagionata e pomodori