Dieta, come dimagrire in 8 settimane: «Modifica il microbiota». Ecco il piano più discusso del momento e come funziona

Di recente, uno studio su Naturel a riguardo del digiuno intermittente ha svelato i suoi numerosi benefici contro malattie croniche come Alzheimer, infarto, ictus e diabete. Ma allo stesso tempo, ha svelato e analizzato anche alcuni effetti collaterali. Non a caso, l’effetto principale del digiuno intermittente potrebbe essere quello di modificare il microbioma intestinale.

La ricerca

La ricerca ha visto 41 adulti americani obesi o sovrappeso, tra 20 partecipanti che hanno seguito per otto settimane una dieta ipocalorica ispirata alla dieta mediterranea, e 20 una dieta che comprendeva il digiuno intermittente e il protein-pacing. Ossia un piano che misura in modo preciso il numero di pasti attraverso il loro contenuto proteico.

Il primo gruppo si è concentrato su una dieta sana a basso contenuto calorico, il secondo ha alternato il digiuno intermittente a giornate di protein pacing, con 300 calorie in più nel corso di 4 pasti ad alto contenuto proteico.

Photo Credits: Shutterstock - Music by Korben



Leggi anche:-- La dieta Sirt: ecco come attivare i “geni della magrezza” e perdere 3 kg in una settimana

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Giugno 2024, 07:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA