Dieta, ecco i cibi che riducono il rischio di infarto e ictus: lo studio

di Redazione web

La dieta mediterranea allunga la vita. Lo dice uno studio del BMJ (British Medical Journal), condotto a livello globale su 35,549 persone. La ricerca ha provato che la dieta, tipica dell'Europa meridionale, può ridurre il rischio di ictus e infarto per centinaia di milioni di persone a rischio.

Lisa a dieta perde 63 chili: «Una mia foto mi ha mortificato, così ho deciso di dimagrire»

Questi sono i 5 cibi più sostenibili e perché fa bene mangiarli (anche alla dieta)

Cosa dice lo studio sulla dieta

Le persone che si sono sottoposte allo studio sono state monitorate per 3 anni, attraverso sette programmi dietetici e sono state esaminate da ricercatori provenienti da Cina, Stati Uniti, Canada, Spagna, Colombia e Brasile. Gli autori dello studio hanno scritto: «Evidenze di moderata certezza mostrano che i programmi che promuovono diete mediterranee e a basso contenuto di grassi, con o senza attività fisica o altri interventi, riducono la mortalità per tutte le cause e l'infarto miocardico non fatale [attacchi di cuore] nei pazienti con aumento cardiovascolare rischio».

La dieta mediterranea tradizionale è ricca di frutta, verdura, noci, cereali e olio d'oliva, include una quantità moderata di pesce e pollame e ha pochissimo latte, carne rossa, carne lavorata e dolci.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Aprile 2023, 17:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA