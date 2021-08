Dieta, la marmellata fa ingrassare? Cosa succede se mangiata a colazione

La prima colazione è il pasto più importante per questo è bene non saltarla, ma piuttosto mangiare i giusti alimenti in grado di dare la giusta energia per mettere in moto il nostro metabolismo. Pane integrale e un velo di marmellata sono tra questi. Meglio se la confettura è il più naturale possibile. La quantità spesso consigliata è di 30 grammi. Crediti foto: kikapress Music: «Cute» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Agosto 2021, 15:19

