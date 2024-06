La dieta dell’estate, parla l’esperta: «Sì ai cibi freschi e leggeri. Ecco il panino perfetto da portare in spiaggia»

di Sara Orlandini

Nella nuova puntata di Uno Mattina Estate, sono intervenuti vari esperti nutrizionisti che hanno spiegato alla conduttrice Greta Mauro e a tutti i telespettatori all'ascolto quali sono i cibi perfetti per mantenersi idratati e leggeri anche durante la stagione più calda dell'anno. Sabrina Donati Zeppa, nutrizionista dell'Università di Urbino, ha spiegato che la cosa più importante per il nostro organismo è rimanere idratato. Ecco quali consigli ha dato e quale, secondo lei, è il miglior panino da portare in spiaggia.

Le parole dell'esperta

Sabrina Donati Zeppa, nutrizionista Università di Urbino: «In estate, visto che cambiano le temperature, bisognerebbe prediligere alimenti freschi, ricchi di micronutrienti legati al periodo che stiamo vivendo. Il caldo dell'estate fa sì che noi, come meccanismo di difesa, sudiamo perché dobbiamo abbassare la nostra temperatura corporea e, quindi, perdiamo acqua, sali minerali e vitamine e allora la base è l'idratazione durante tutto il giorno: acqua a temperatura ambiente a piccoli sorsi, senza "abbuffarsi".

Il panino perfetto per la spiaggia

Infine, Sabrina Donati Zeppa ha spiegato: «Bisogna anche fare attenzione alle porzioni ma solo perché se si vuole digerire bene e prima non devono essere troppo abbondanti. Nel caso di un panino, va benissimo una rosetta che può avere prosciutto crudo e mozzarella o pomodoro e tonno. Mettere sempre un vegetale».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Giugno 2024, 14:54

