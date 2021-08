Dieta di fine estate, -5 kg in 3 giorni: il menù per chiudere la stagione in forma perfetta

"L'estate sta finendo e un anno se ne va", cantava Righeira nel 1985. Ed è proprio così: siamo agli sgoccioli della stagione estiva 2021 e con gli ombrelloni che cominciano a chiudersi forse anche l'incubo della prova costume può essere per un po' accantonato. Ma non per tutti. Sono milioni difatti ancora gli italiani che hanno scelto l'ultima settimana di agosto per consumare le proprie ferie. Con il caldo che non molla e i giorni di vacanza ancora da consumare incombe ancora l'incubo (per molti) della forma perfetta per l'estate 2021. Si sa, ma lo ripetiamo sempre: una dieta sana dovrebbe essere consigliata da un nutrizionista e perseguita per un periodo di tempo di almeno 6 mesi, ma se quei 4/5 kg in più ci disturbano troppo ecco allora un regime alimentare da poter seguire per perderli. -5kg in 3 giorni. Questa è la promessa della Dieta di Fine estate (questo il nome che abbiamo scelto).

Dieta di Fine Estate, controindicazioni

La Dieta di fine estate dura appunto 3 giorni e può far dimagrire fino a 5 kg. Si tratta di una dieta last minute (ma tanto last minute) che consente di perdere soprattutto i liquidi in eccesso e ridurre il gonfiore dovuto ad un’alimentazione esagerata magari legata anche a cene e aperitivi a cui non sappiamo dire di no nella stagione estiva. È una dieta molto stringente e per questo non può essere seguita per più di 3 giorni. Essendo un regime alimentare molto restrittivo non è adatto a chi soffre di patologie varie tra cui il diabete o alle donne in gravidanza.

Cosa si può mangiare e cosa si deve evitare

La Dieta di fine Estate è una dieta ipocalorica che risulta efficace a breve termine. Alla base ci sono gli alimenti proteici poichè questi richiedono una maggiore attivazione del metabolismo rispetto ai grassi e ai carboidrati. I cibi che contengono proteine comportano infatti un processo digestivo più importante, in media occorrono dalle 10 alle 12 ore al nostro organismo per assimilarle. Le proteine se da una parte fanno bene dall'altra vanno ad affaticano i reni che devono lavorare di più per smaltirle, per cui è importantissimo bere con regolarità per evitare un accumulo eccessivo di scorie. Gli esperti consigliano di bere fino a 2 litri di acqua al giorno che corrispondono a circa 10 bicchieri. Sono due i risultati che si raggiungono con questa dieta: sgonfiare la pancia e depurare l'organismo dalle scorie. Oltre alle proteine, il menù di questo regime dietetico prevede frutta e verdura e in minima parte anche carboidrati. Banditi invece alcolici, bevande zuccherate, alimenti già pronti per l'uso quali sughi e salse, oltre ai dolci e a tutti gli alimenti grassi. Sebbene la dieta dei tre giorni non preveda in maniera esplicita la pratica di un'attività sportiva, camminare almeno mezz'ora al giorno è di certo consigliabile.

Ecco il menù dei tre giorni

Ogni giorno bisogna bere un bicchiere di acqua con il succo di un limone prima della colazione e almeno otto bicchieri durante le 24 ore. Ma ora entriamo nel dettaglio di questa dieta e scopriamo il menù dei tre giorni.

Primo giorno

Colazione: una spremuta di arancia, una fetta di pane integrale con un sottile strato di formaggio e un caffè o tè senza zucchero. Spuntino: un kiwi. Pranzo: 100 grammi di carne magra, una piccola porzione di fagioli verdi e una di carote. Merenda: una mela e una tazza di tè non zuccherato. Cena: tonno al naturale, una fetta di pane integrale e un caffè o tè nero.

Secondo giorno

Colazione: un uovo alla coque o sodo, una fetta di pane tostato e un caffè nero o tè verde e mezza banana Pranzo: 100 grammi di filetto di manzo, insalata mista con carote. Merenda: mezza banana e una tazza di tè non zuccherato. Cena: 90 grammi di formaggio magro e 6 cracker.

Terzo giorno

Colazione: una mela, 30 grammi di formaggio, cinque cracker, tè nero o caffè. Pranzo: una scatoletta di tonno naturale, una piccola porzione di carote e di cavolfiore, e due palline di gelato alla vaniglia. Merenda: una mela, mezza tazza di finocchi e sedano e una tazza di tè non zuccherato. Cena: un uovo sodo, una fetta di pane integrale.

