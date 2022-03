Dieta contro la vita sedentaria: gli errori da non fare e i consigli da seguire

Una vita sedentaria è controproducente per la salute del nostro corpo. Fare un po' di attività fisica è importante: anche una semplice passeggiata o qualche piccolo esercizio a casa può essere utile. Ma possiamo intervenire anche con una corretta alimentazione. Ecco allora cosa fare e cosa non fare a tavola se si ha una vita sedentaria e non si vuole corre il rischio di prendere chili di troppo. Crediti foto@Shutterstock, @Kikapress Music: «Dreams» from Bensound.com

Leggi anche : >> DIETA PATATE E YOGURT, MENO 5 KG IN POCHI GIORNI: ECCO COME FARE

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Marzo 2022, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA