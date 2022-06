Degustazioni al calice e show cooking: “Un Mare diVino” porta le eccellenze laziali ad Anzio e a Terracina

Due delle località di mare più gettonate della costa laziale stanno per essere “invase” da fiumi di bianchi e rosati (anche in bollicine) e di eccellenze gastronomiche del Lazio, per quattro imperdibili giorni di degustazioni e show cooking che daranno vita a “Un Mare diVino 2022”. La kermesse estiva all’insegna del buon bere e del buon cibo è organizzata da RistorAgency e Vero Events, con il patrocinio della Regione Lazio, dell’Arsial e dei Comuni di Anzio e Terracina, e sarà ospitata rispettivamente ad Anzio l’1 e il 2 luglio e a Terracina il 22 e 23 luglio prossimi. A partire dalle ore 17 e fino all’una di notte, ogni giorno della manifestazione si andrà avanti dall’aperitivo al dopocena deliziando il palato con allettanti abbinamenti di vini usciti da sorprendenti cantine, rappresentate per l’occasione da esperti sommelier pronti a serrare i ranghi ai banchi di degustazione. Non mancheranno, poi, le performance culinarie ad opera dei migliori chef del territorio.

Spiegano Fabio Carnevali e Stefano Albano, organizzatori della kermesse che torna, dopo due anni di stop forzato per la pandemia, nel segno della sana convivialità: «Con questo evento vogliamo dare il giusto risalto e la legittima importanza alla produzione vinicola del Lazio. Una regione che negli ultimi anni sta conoscendo un crescente successo dal punto di vista della viticoltura, grazie al lavoro dei produttori che hanno deciso di puntare maggiormente sulla qualità, anziché sulla quantità, come invece accadeva in passato. Un Mare diVino vuole portare alla ribalta, mostrandone la potenza, la versatilità e la ricchezza, il settore enogastronomico laziale». Si comincia ad Anzio che, nella vivace piazza Pia, l’1 e il 2 luglio intratterrà gli avventori con il “Wine&food village” intorno alla fontana: in compagnia delle presentatrici della manifestazione Chiara Giannotti, patron di VinoTV e Sara De Bellis, direttore di MangiaeBevi.it, si potranno quindi degustare molti vini laziali.

Come le bottiglie di Brugnoli, di Cantina Bacco, di CantinAmena, di Cantine Silvestri, di Cantine Volpetti, di Casa della Divina Provvidenza, di Castel de Paolis, di Donne in vigna (Terre di Marfisa e Vigne del Patrimonio), de I Lori, di lura et Arma, de La Giannettola, di Parvus Ager, di Tenuta de Castro, di Tenuta lacoangeli, di Tenuta Lungarella, di Terre di Aquesia e di Vinea Domini. Sarà inoltre presente il consorzio di tutela della Roma DOC, con oltre 20 cantine. A Terracina, invece, Un Mare diVino si terrà sul Lungomare Circe, dove oltre ai protagonisti menzionati, coinvolgerà per le degustazioni Famiglia Cotarella e una “delegazione umbra” formata da Blasi (presente anche ad Anzio), Santo Iolo e Tenuta dei Mori. Ancora: ad accompagnare i calici ci penseranno alcune eccellenze gastronomiche come la Tiella di Gaeta di Oro del Golfo, i salumi di Monte San Biagio di Grufà, i formaggi di Casa Marras di Tuscania, i biscotti di Sapori della Sabina, l’olio di Tenimenti Marotta, i sottaceti di Tre Colli e le ricercatezze di Vero.

In entrambe le località, poi, nella “Mangia e Bevi Arena” sarà allestito un vero e proprio Temporary Restaurant d’eccezione, con gli show cooking realizzati da grandi protagonisti della cucina di mare. Si comincia venerdì 1 luglio ad Anzio, con le performance alle ore 17:30 di Walter Regolanti (Romolo al Porto, Anzio), alle 18:30 di Maurizio Criscuolo (Osteria Nuova, Anzio) e alle 19:30 di Mauro Godente (Al Sarago, Anzio). Sabato 2 luglio si prosegue alle 17:30 con Roberto Naciti (Baia di Ponente, Anzio), seguito alle 18:30 da Fatima Tahraoui (OltreMare, Anzio), alle 19:30 da Matteo Gerardi (Genesi Restaurant, Nettuno) e alle 23 da Daniele Naciti (La fraschetta del mare, Anzio). Venerdì 22 luglio ci si sposta a Terracina. Spazio, stavolta, alle ore 17:30 a Giovanni D’Ecclesiis (Il Vistamare, Latina Lido), alle 18:30 a Michele Emilio Corrado (Dolia, Formia) e alle 19:30 a Fabio Verrelli D’Amico (Materia Prima, Pontinia). Sabato 23 luglio chiudono la kermesse a Terracina alle 17:30 Oreste Sarra (Bottega Sarra, Terracina), alle 18:30 Enrico Giordano (Centosedici, Terracina) e alle 19:30 Simone Nardoni (Essenza, Terracina). Costo del biglietto per la degustazione: 20 euro. Prevendita su www.unmaredivino.com.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Giugno 2022, 18:08

