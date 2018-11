Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non è solo lo chef pop., stella Michelin di D'O di Cornaredo, paese alle porte di Milano, è tanto altro. Equilibrio dei contrasti - ai fornelli e nella vita - prima di tutto.«Sì. Ma non ci sono ancora riuscito».«Piatti stagionali. Ma sicuramente il riso e zafferano non mancherebbe: rappresenta la mia città».«Ero piccolo. Ho preso una merendina preparata il giorno prima e l'ho farcita a modo mio con la crema pasticciera, a insaputa, ovviamente, di mia madre. Ho fatto un macello. Mia madre si arrabbiò tantissimo».«Dal senso di responsabilità con cui aiutavo in cucina ogni domenica. Poi la scuola alberghiera e le esperienze alla corte dei vari chef».«I primi anni Ottanta. Con Gualtiero Marchesi si stava uscendo dalla prima rivoluzione della cucina. Una volta lui disse a mio padre: Questi giovani sono spugne, e un giorno rilasceranno. Questa frase la ripeto sempre ai miei ragazzi».«Meglio. Così la gente è attenta a cosa si mangia».«In cucina non c'è un solista. Esiste il gruppo».«Che dobbiamo metterci in testa che siamo cuochi e che si lavora insieme. Che abbiamo il compito di far stare bene e far venire la voglia di tornare. E che da ogni errore nascono possibilità: basta saperle sfruttare».«Volevo dare identità con tre lettere. Pop può essere arte, musica, cibo. Metto insieme essenziale e buono, innovazione e tradizione. Sono convinto che si possa reinterpretare con semplicità, non trascurando gli ingredienti stagionali e di alta qualità, e la ricerca di armonia nei contrasti: il dolce nel salato o il salato nel dolce».«La mia cipolla caramellata. Dopo un mese che la preparavo, ebbi l'idea di aggiungere il gelato di grana padano. Ci fu rivoluzione ed evoluzione».«Se preso con le pinze, tutto può essere progresso. Mi dà fastidio quando si usano prodotti di scarsa qualità».«Un libro. Le D'onne lo sanno per La nave di Teseo che uscirà a fine novembre».«Sì. Un tema che mi sta a cuore. La donna, con il senso di famiglia e di sacrificio, ha una marcia in più».riproduzione riservata ®