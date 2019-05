Daniel Canzian, dalla Scala alla primavera milanese. «Con i miei piatti faccio divertire la materia prima»

Lunedì 27 Maggio 2019, 22:30

e lo ritroviamo nella sua splendida cucina con un menu nuovo e pieno di novità.chef patron di origine veneta del ristorante che porta il suo nome sulle Chiuse di Leonardo a Milano, in zona Brera mette in carta piatti nuovi. Della scuola Gualtiero Marchesi, di cui è stato executive chef de Il Marchesino nel 2008 e del Gruppo Marchesi nel 2011, le sue parole d’ordine sono sempre le stesse: semplicità, stagionalità e italianità.come il Risotto al limone con sugo d'arrosto e liquirizia, l’uovo “in cereghin” o il suo minestrone,con la pizza soffiata in pasta di arance arrosto e sarde o al cannolo di polenta al baccalà., «preparato alla maniera di Fernand Point, che cuoceva il tuorlo separatamente dall’albume, - racconta - per rispettare le due diverse parti, servito con verdure in carpione: spinaci, carote di Polignano a Mare, coste dei contadini di Terra Madre. Un omaggio al fauvismo, corrente artistica che faceva un uso spregiudicato del colore»., dove la polenta fa da base alla seppia con un procedimento che prende l’idea dallo chef bistellato Pino Cuttaia. «È una ricetta che vuole restaurare la cucina italiana a mio modo. Io amo l’arte e per questo è omaggio a Lucio Fontana». Passione per l’arte che si vede in un altro piatto, il “Divisionismo in cucina”: un risotto al parmigiano con polvere di curry Madras, Polvere di the nero e Polvere di paprika affumicata, portata che viene servita su un piatto creato ad hoc.racconta. Allo stesso modo il Rustin Negàa a modo Mio, un nodino del vitello, cotto in una salsa al base di vino bianco e milanesizzato con una panatura a base di riso e zafferano. Mentre il dolce è Colosseo 2019, un dessert con ricotta, rabarbaro e moscato che ricorda il circo dei gladiatori romani. Così Canzian si afferma sempre di più, con dedizione e passione. Oltre che con la bravura.