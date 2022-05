In cucina a 10 anni la mini chef fa impazzire il web: i video virali tra ritmo e tecnica

Sta facendo impazzire il web la mini chef cinese che a 10 anni sembra una navigata professionista. Facendo ruotare una padella wok di 2 kg sulla fiamma rovente e agitando un mestolo come una majorette al ritmo di musica pop, la piccola Sun Jiarui si muove in cucina come una chef veterana. Ed è talmente brava ai fornelli che è diventata la prof dei suoi stessi compagni di scuola. La bambina frequenta il quarto anno di una scuola elementare della città di Wuxi, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, ed è in grado di cucinare più di 50 tipi di prelibatezze, un'impresa non facile nemmeno per un adulto. I brevi video della giovane star della cucina sono diventati virali, meravigliando gli utenti di Internet con le sue sbalorditive abilità culinarie. Sul suo account Douyin, piattaforma simile a TikTok, la giovane ha raccolto più di 830.000 follower e 9 milioni di like, mentre i suoi video hanno raggiunto i 40 milioni di visualizzazioni.

«Mia figlia è cresciuta in cucina», afferma Sun Yadong, che è proprietario e chef di un agriturismo di Wuxi, «ha iniziato a dare una mano con le faccende domestiche quando aveva circa quattro o cinque anni e quando ne aveva otto mi ha chiesto di insegnarle a cucinare dopo la scuola». «Non è male che impari alcune abilità pratiche, così quando crescerà saprà prendersi cura di se stessa», aggiunge suo padre che ha girato alcuni video per il immortalare il processo di apprendimento della figlia e li ha pubblicati online, senza immaginare che potessero diventare un successo. «All'inizio ero solo curiosa, ma a poco a poco mi sono innamorata della cucina», racconta Sun Jiarui, «mi dà un forte senso di realizzazione».

La giovane è diventata anche insegnante per un corso di cucina della sua scuola. Il ministero dell'Istruzione ha recentemente pubblicato un documento in cui si afferma che l'educazione alle abilità lavorative pratiche sarà incorporata nell'offerta formativa delle scuole primarie e secondarie cinesi a partire dal semestre autunnale di quest'anno, con l'obiettivo di incoraggiare gli studenti a partecipare alle faccende quotidiane. «Abbiamo allestito un laboratorio di cucina a scuola e Sun Jiarui è una degli insegnanti», spiega Li Hua, preside dell'istituto, sottolineando che Sun insegnerà ai suoi compagni di classe a preparare piatti semplici come uova al tegamino e fette di patate saltate in padella. «Spero che il corso sulle abilità della vita quotidiana ci offra più opportunità pratiche, in modo da poter padroneggiare più competenze di vita di base e condividere il carico sostenuto dai nostri genitori», ha detto Sun Jiarui.

Oltre a competenze essenziali come la cucina e la gestione della casa, il programma del Ministero è pensato anche per arricchire le conoscenze e le competenze dei giovani nei lavori legati alla produzione e ai servizi. «Attraverso l'apprendimento e l'esperienza, gli studenti svilupperanno il rispetto per il lavoro, la capacità di apportare innovazioni e applicare ciò che hanno imparato nella vita reale, nonché un senso di responsabilità sociale», fa sapere il Ministero. Anche molti netizen hanno ben accolto il programma dedicato alle abilità della vita quotidiana e hanno espresso il proprio sostegno per questa nuova iniziativa: «E' così che la scuola dovrebbe essere», si legge nel commento di un utente.

