Cous cous, a Milano le delizie di Trapani

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Profumi, sapori, colori e passione, per un menu all'insegna del meglio della cucina trapanese e dintorni. Il Cous Cous restaurant è un'oasi del gusto dove esplorare la cultura gastronomica di un angolo di Sicilia poco noto ma sorprendente. Lo sa bene il titolare, originario di Erice, che ha voluto portare a Milano un pezzo della sua terra, selezionando prodotti e vini tipici che possono essere anche acquistati per la propria dispensa. In cucina, un giovane e talentuoso chef, Federico Alagna (nella foto), sforna piatti che restano nella memoria. Come il Cous cous di pesce alla trapanese, con il suo brodo a parte da aggiungere a proprio gusto, o la Busiata al pesto trapanese, che da soli valgono la visita al ristorante di Porta Romana. Deliziosi la frittura di mare con il polpo e i cannoli, quello classico dolce e quello salato con Alici favignanesi e Pecorino dop.