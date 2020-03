Gourmet all'epoca del virus. Il Cavaliere Nero va in ferie e spazio alle bontà a domicilio

L'emergenza coronavirus ha stravolto le nostre vite. Nelle cose più importanti. Ma anche in quelle apparentemente più piccole. Come questa pagina che da oltre due anni racconta i ristoranti, i cambi di chef e di menu dei locali famosi o di nicchia tra Roma e Milano. Con la rubrica fissa del Cavaliere Nero che pizzicava quelle attività che peccavano in qualità, o in cortesia o nel conto finale che non rispecchiava l'esperienza del cliente. così, in questi giorni difficili in cui le attività di ristorazioni sono state costrette a chiudere al pubblico, ci è sembrato giusto cambiare la formula. È un dovere di un giornale vicino alla gente. Abbiamo mandato in ferie il Cavaliere Nero (riprenderà, statene certi, ma solo quando tutto tornerà alla normalità) e abbiamo deciso di puntare su quei ristoranti che continuano la loro attività con il servizio a domicilio. Sperando di fare un buon servizio a loro e voi. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Marzo 2020, 10:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA