Come non ingrassare durante le feste? Ecco gli allenamenti che accelerano il metabolismo

Prevenire è meglio che curare. Questo vale anche per i chili che ognuno di noi, chi più e chi meno, metterà su durante le feste natalizie. Periodo particolarmente a rischio per la nostra forma fisica, come confermano gli ultimi dati ISTAT, secondo i quali il peso degli italiani aumenterà mediamente di tre chili rispetto al periodo prefestivo.



Ma la paura di ingrassare e buttare all’aria mesi di sacrifici e lavoro in palestra non deve spingerci a eccessive rinunce, a contare le calorie di ogni singolo boccone e a non goderci il pranzo di Natale. E’ possibile infatti sedersi a tavola con la consapevolezza che anche uno sgarro non è un attentato alla nostra linea. In che modo? Dobbiamo giocare di anticipo, e imparare, attraverso allenamenti specifici, ad accelerare il nostro metabolismo.

Gli allenamenti per accelerare il metabolismo

“Adatto sia per i neofiti sia per gli esperti, l’High Intensity Interval Training, oltre a fornire un’ottima risposta in termini di qualità muscolare, dà al corpo un boost metabolico che aiuta in modo significativo a bruciare più velocemente i grassi - spiega Marco Colciaghi, Personal Trainer e istruttore di Fitness e di Body Building studio TTCAGE - L’High Intensity Interval Training è costituito dall’alternanza di brevi sforzi molto vigorosi, con ampia componente anaerobica, seguiti da periodi di recupero poco intensi, fino a raggiungere l’esaurimento muscolare e/o metabolico. Non esiste una durata precisa, è consigliabile però non andare oltre i 30 minuti di allenamento, con tempi che possono variare in base al livello personale di attività fisica. Nella fattispecie, l’High Intensity Interval Training, favorisce il miglioramento del metabolismo glucidico ed aumenta l’efficienza allenante, sia in termini di condizionamento fisico (muscolare e metabolico), che di consumo calorico intra e post esercizio”





Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Dicembre 2022, 11:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA