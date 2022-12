Come evitare di ingrassare durante le vacanze di Natale? I piatti che dovresti provare

Si avvicinano le Feste di Natale e questo comporta, oltre ai festeggiamenti collettivi, grosse abbuffate e conseguente aumento di peso difficile da evitare. Soprattutto a dicembre, infatti, il consumo di cibi ricchi di calorie subisce sicuramente un'impennata. Come correre ai ripari dunque per provare a non ingrassare durante le vacanze di Natale?

Pranzi di Natale, come non ingrassare durante le feste? I consigli degli esperti su TikTok

I trucchi

Tra i numerosi trucchi che si possono leggere in rete, ce n'è uno che merita un'attenzione speciale. Si tratta dell'escamotage di usare piatti più piccoli per le portate di Natale. Perché chiaramente, chi si ritrova a tavola davanti a porzioni più grandi tenderà quasi inevitabilmente a mangiare di più e ad aumentare di peso più facilmente.

Usare piatti più piccoli costringerà a preparare porzioni più contenute e di conseguenza si potrà quantomeno provare a mangiare di meno. Fino al prossimo cenone.

