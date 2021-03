Arriva dalla Campania la Colomba al pomodorino Dunne

Alta, soffice e…con il pomodoro! La vera novità della Pasqua 2021 arriva dalla Campania: la colomba dolce al pomodorino Dunne, ideata dall’ingegnere-contadino, Giacinto Martone, creatore di Progetto Spesa. Si tratta di un lievitato dolce, preparato con farina di grano tenero 00, acqua, tuorlo d’uovo, zucchero, lievito naturale fresco, miele d’acacia, sale, vaniglia di Bourbon, malto d’orzo, aromi naturali e pomodori Dunnè canditi. Tutti ingredienti naturali per un prodotto artigianale, original made in Campania. “Quando ho scoperto il pomodoro Dunne me ne sono innamorato. Si tratta di un pomodoro dal sapore dolce, un incrocio tra il Sammarzano e il Datterino che cresce nella Valle di Suessola, ai confini tra la provincia di Benevento e Caserta. L’idea della colomba nasce proprio dall’estrema dolcezza di questo pomodoro. Abbiamo pensato: perché non provare a caramellarlo come si fa con la frutta? Così, dopo numerosi tentativi ci siamo riusciti. Il risultato è eccezionale”, ha spiegato Giacinto Martone. La colomba al pomodorino Dunne è in limited edition (solo 50 pezzi) ed ha un packaging davvero particolare. Il dolce, infatti, che si può acquistare solo collegandosi al sito www.progettospesa.com, è racchiuso in un sacchetto in cotone riutilizzabile, con trama “Vietri”, cucito artigianalmente.

