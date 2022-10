Colesterolo alto: la cioccolata calda aiuta ad abbassarlo. Il curioso studio

Combattere il colesterolo alto bevendo una cioccolata calda. Non si tratta di un sogno, ma della scoperta che emerge da un recente studio pubblicato sulla rivista Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases.

Cosa hanno scoperto

Per quattro settimane un gruppo di 42 partecipanti è stato diviso in due: ad alcuni partecipanti è stata somministrata tutti i giorni una cioccolata calda fatta con 40 gr di cacao in polvere e mezzo litro di latte scremato ad altri una bevanda di solo latte.

I ricercatori hanno valutato l'effetto che il cacao ha avuto sui lipidi, misurando prima e dopo il periodo di test i valori di colesterolo e le concentrazioni di vitamine antiossidanti. Il risultato è stato che coloro che avevano bevuto la cioccolata calda avevano livelli più bassi di colesterolo rispetto all'inizio dello studio.

Il motivo è da ricercare nei benefici dati dai flavonoidi presenti nel cacao.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Ottobre 2022, 15:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA