Colesterolo alto? Attenzione alla farina che usi

Chi soffre di colesterolo alto sa bene che l’alimentazione in questo senso gioca un ruolo davvero fondamentale. Prima di arrivare a doversi curare con i farmaci è sempre bene riuscire a fermarsi in tempo e tentare di tenere il tutto sotto controllo con la dieta. Sapevate ad esempio che anche la scelta della farina si rivela importante? Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche : >> COME ABBASSARE IL COLESTEROLO IN 30 GIORNI: I 5 TRUCCHI CHE FORSE NON CONOSCI

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Maggio 2022, 09:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA