I cibi ultra-processati possono condurre a morte precoce, il nuovo studio americano indica cosa fa più male

Gli alimenti ultra-processati rischiano di condurre a morte prematura. Un nuovo studio americano rivela cibi e bevande che mettono in pericolo la salute dell'uomo. Si tratta di bibite dolci, carni pronte al consumo, dessert con latticini e alcuni alimenti dolciari per colazione.

Cosa ha scoperto lo studio

L'indagine è durata circa trentaquattro anni e condotta su oltre 100 mila persone ed è stata guidata da un team di ricercatori di Harvard con la collaborazione di atenei di Brasile, Cina, Paesi Bassi.

Il pericolo, però, si può contrastare aumentando la qualità generale della dieta di una persona, aggiungendo buone quantità di verdura, frutta e proteine magre.

Gli alimenti pericolosi



I cibi che accrescono i rischi di morte prematura sono: bibite dolci e dolcificate, le carni ultra-processate pronte al consumo, i dessert con latticini, e alcuni alimenti dolciari da colazione.

Nello specifico, chi mangiava almeno sette porzioni al giorno di cibi ultra-trattati, correva rischi più alti di circa il 4% di morte prematura per ogni causa, e del 9% per malattie neurodegenerative. Al contrario, non sono state riscontrate associazioni con decessi precoci per cancro, malattie respiratorie o di cuore.

