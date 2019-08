Non solo ananas: ecco i 10 cibi "brucia grassi" facili da trovare in estate

Lunedì 5 Agosto 2019, 15:26

L'estate vive i suoi giorni più caldi. L'imperativo è sempre quello di "stare in forma" e per farlo, in questi afosi giorni di agosto, un alleato inaspettato può essere proprio il cibo. Esistono infatti dei cibi, alimenti particolari e capaci di stimolare il metabolismo (indotto in questo modo a bruciare un numero maggiore di calorie), che favoriscono così il dimagrimento.Vediamo quali sono i 10 cibidell'estate:Il pomodoro viene considerato importante nella prevenzione di ictus e problemi cardiaci grazie soprattutto alla sua efficacia contro colesterolo pressione alta. L’inoltre, stimola la produzione di succhi gastrici e aiuta il metabolismo. Ricco di acqua e, è saziante e nutriente.Il sedano è composto di acqua per il 75%: questo significa che mangiandolo si bruciano molte più calorie di quelle che si ingeriscono. La pianta contiene inoltre fibre ed è ricca di sodio e potassio.Un altro cibo di fondamentale importanza nello smaltimento delle calorie è il. Oltre a contenere sole 16 calorie per 100 grammi, è ricco di, sostanze utilissime nella prevenzione della ritenzione idrica.L'aglio contribuisce ad aumentare il senso di sazietà, stimolando il metabolismo. Ha un effetto disinfettante ed è un potente antibiotico naturale. Combatte il colesterolo, è un toccasana per cuore ed arterie e contribuisce a prevenire il diabete.Il peperoncino presenta un apporto calorico di circa 40 calorie per etto. Contenente, ha la straordinaria capacità di aumentare il metabolismo, "costringendo" così il corpo a bruciare più calorie.Il celebre frutto tropicale, grazie al contenuto di bromelina, stimola la digestione e aiuta a combattere la ritenzione idrica, depurando l'intestino e costituendo una merenda perfetta. L'ananas è l'ideale per curare la salute senza rinunciare ad un sapore intenso e gustoso.La papaya combatte la stitichezza e aiuta a a controllare il colesterolo. Piena di fibre e di antiossidanti, contiene grandi quantità diedche, rinforzando le pareti arteriose, sono di aiuto per la circolazione. Gli zuccheri contenuti in questo frutto tropicale velocizzano il metabolismo e favoriscono la combustione delle calorie.Lopossiede importanti proprietà antinfiammatorie e digestive. Le sueinfluiscono inoltre sulla temperatura corporea accelerando il metabolismo. Il consiglio è di usarlo fresco, anche per il tè e per gli infusi.Non tutti sanno che questa spezia ha la grande proprietà di risvegliare il metabolismo, portando il corpo adi più e soprattutto a sciogliere il grasso in punti critici, come l’addome.Ilè in assoluto il più efficace nell'àmbito della categoriaBisogna però evitare di aggiungere lo zucchero. Piccolo consiglio: chi soffre di tachicardia, problemi cardiaci, insonnia o di stati d’ansia, ne faccia a meno. La caffeina in questi casi può far peggiorare il problema.