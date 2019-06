Ecco il Royal Sour ideato da Massimo del Chorus Cafè

di Nicole Cavazzuti

Ecco come fare a casa il Royal Sour, variante del classico Kir Royal creata da Massimo D’Addezio, barmanager del Chorus Cafè di Roma.

Ingredienti: 1/2 tazzina da caffè di vodka, 1/3 di tazzina da caffè di succo di limone, un quarto di tazzina da caffè di sciroppo di zucchero, 1 cucchiaino di crème de cassis, 3 gocce di bianco d'uovo pastorizzato, Trento doc come top e polvere di barbabietola rossa.

Preparazione: versare gli ingredienti in un barattolo pieno di ghiaccio, agitare con forza, filtrare con un colino in una coppetta precedentemente raffreddata. Colmare con Trento doc e guarnire con una spolverata di polvere di barbabietola rossa.

Come fare lo sciroppo di zucchero: riscaldare a fuoco basso in un pentolino una parte d'acqua e 2 parti di zucchero.

Giovedì 13 Giugno 2019, 05:01

