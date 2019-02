Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 10:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Al secondo piano dell’Auditorium della Conciliazione di Roma, Chorus Cafè è un restaurant cocktail bar dal servizio impeccabile e dall’ambiente elegante e sontuoso. Oltre ai classici drink, qui potrete assaggiare le creazioni di alto livello ideate dal barmanager Massimo D’Addezio. Come gli ottimi To be or not to be con scotch whisky, liquore di more e Asti Spumante e Disco Pisco con pisco, lamponi freschi, sciroppo di zucchero, succo di limone, Seedlip Spice 94 e bianco d’uovo. Famoso per il Martini cocktail e per i suoi twist come il Rummettini con vodka, gocce di rum giamaicano invecchiato e oli essenziali di pompelmo rosa. Dalla cucina di Andrea Sangiuliano escono piatti classici, internazionali e regionali.