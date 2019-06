Come funziona un centro cottura? A Pioltello preparano 6500 pasti al giorno. Marco Bianchi: «Giro l'Italia per capire come mangiano i nostri figli»

di Silvia Natella

Leggo

Martedì 25 Giugno 2019, 19:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ogni giornomangiano almeno un pasto preparato inspecializzati. La mensa scolastica o aziendale o ospedaliera è solo il punto di arrivo di un “viaggio” che inizia molto prima. Il cibo viene selezionato, cucinato e confezionato per poi arrivare ai consumatori; ma come funziona un centro cottura? Cosa c’è dietro la cucina “in grande”, cioè quella destinata alla, food mentor e divulgatore scientifico per, prova a rispondere a tutte queste domande con un progetto che prevede la visita a diversi centri cottura in giro per l’Italia. Le sono entrate in quello didove durante l’anno vengono preparatial giorno per la refezione scolastica, mentre in estate vengono serviti scuole materne e centri estivi.La star del “mangiar sano” ha iniziato - in collaborazione con- un percorso alla scoperta della ristorazione scolastica, un settore che spesso è oggetto di critiche e scetticismo. A garanzia della qualità, ha deciso di raccontare attraverso i suoi canali social tutte le tappe, dalla selezione delle derrate alimentari alla distribuzione. «Il progetto - spiega Bianchi - è nato perché volevo approfondire la provenienza della materia prima e come avviene la trasformazione in un centro cottura. Volevo capire cosa mangiano i nostri figli... Oricon mi ha accolto a braccia aperte e sono rimasto molto sorpreso. Sto girando l'Italia da Nord a Sud con grande meraviglia. C'è un'attenzione particolare alla materia prima, alla cottura e alla scelta dei menù. Prossimo step delsarà quello di entrare nelle scuole per educare i ragazzi alla corretta alimentazione».L’attività nelinizia molto presto: le materie prime sono portate dai fornitori per essere conservate in aree apposite e i dipendenti cominciano a cucinare alle 6:00 del mattino. Alle 11:00 è quasi tutto finito e la pietanza è pronta per essere consegnata, ma prima di partire per le varie destinazioni deve restare per qualche minuto in celle frigorifere o in forni che ne preservino la qualità alle giuste temperature. Molta attenzione è riservata, inoltre, alle diete speciali. Accanto alla cucina principale,c’è uno spazio costantemente monitorato dai dietisti in cui vengono preparati 900 pasti personalizzati. Qui nulla può essere lasciato al caso.Molta importanza è data anche alla varietà con dieci menù diversi e la possibilità per i bambini di scegliere quasi come al ristorante. Un’abitudine che aiuta le mense a evitare gli sprechi.Leper accertare la corrispondenza alla normativa vigente e alle linee guida Oricon. I Comuni che concedono gli appalti verificano il rispetto dei parametri igienico-sanitari e delle temperature di produzione e conservazione, ma spesso sono i genitori dei bambini, riuniti in commissioni mensa, a chiedere di “toccare con mano” la qualità. «Nella refezione scolastica - conclude il responsabile di area del centro cottura Graziano Ambrosoni - l'idea è quella dell'autocontrollo. Si investe molto nelle verifiche a monte per essere sicuri che il pasto che viene servito sia sicuro dal punto di vista igienico-sanitario, ma anche nutrizionale».