Centrifugati di frutta e verdura possono sostituire i pasti?

I centrifugati d’estate sono una buona idea. Con il caldo infatti tendiamo a perdere liquidi, attraverso la sudorazione. È quindi importante reintegrare anche minerali e vitamine. I centrifugati sono validi sostituti di bevande rinfrescanti anche se possono risultare troppo zuccherine. Ma vanno bene per sostituire un pasto? Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

LEGGI ANCHE : >> Gastrite, come riconoscerla e curarla

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Agosto 2022, 19:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA