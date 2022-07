La cena di pesce per quattro persone e il maxi-conto da 508 euro. «Ma è lo Chalet di Briatore?»

Una cena di pesce per quattro persone alla modica cifra di 508 euro. È la denuncia via social di Giorgio Tordini, che dopo il maxi-conto in uno chalet (volutamente non nominato) di San Benedetto del Tronto, nelle Marche, si chiede: «Ma che Briatore è arrivato pure da noi?», in un post sul suo profilo Facebook.

"Le 4 linguine "Plà Plà" (le cicale di mare ndr), mezzo crostaceo in ogni piatto, quindi 2 in tutto - spiega Tordini - sono costate DUECENTOTTANTA EURO, cioè 70 euro cadauna, contro un massimo documentato dal menù di 35 euro delle stesse linguine ma con i più pregiati astici o aragoste". "Gli "Plà Plà" - insiste Tordini - dicono i "pesciaroli amici", vengono dal Marocco, dalla Tunisia, sono di allevamento e costano 18/20 euro al kg (forse qualcosa di più per via della guerra)". "Delusione - si chiude il post - amarezza, rabbia, digestione bloccata e rimorso per non "averla buttata in caciara" con carabinieri, finanza e disobbedienza civile".

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Luglio 2022, 20:02

