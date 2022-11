Varrone a Roma, mecca dei veri meat lovers

di Claudio Burdi

Per i carnivori milanesi l’indirizzo da segnarsi in agenda è quello di Varrone, zona Corso Como. È questo il locale che conquista il decimo posto nella classifica stilata da Braciamiancora. Il ristorante di Massimo Minutelli è da anni un punto di riferimento per veri meat lover per la provata eccellenza delle carni cucinate su un’imponente griglia alimentata con legno di quercia. Premiato anche per i piatti alternativi del menu: come il Midollo di bue con pane caldo, i Tacos di coda alla vaccinara e squisiti versioni di pure affumicati. Varronerestaurant.com.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Novembre 2022, 08:18

