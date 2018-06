Carlo Cracco e i fratelli Serva cucinano insieme per l'Alberghiero di Amatrice

Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

RIETI - Un grande evento gastronomico «sigilla» l’importante progetto di formazione nel campo della ristorazione messo in campo dall’Associazione italiana ambasciatori del Gusto, in collaborazione con il Centro di formazione professionale Alberghiero di Amatrice.Dopo essere stati docenti d’eccezione, le «stelle» della cucina Carlo Cracco e i fratelli Maurizio e Sandro Serva sono questa sera i protagonisti della cena di beneficenza che si tiene presso il Centro professionale Alberghiero di Amatrice a Rieti e realizzata insieme agli studenti del 4° anno sperimentale del corso di sala e cucina.La cena gourmet di qesta sera concluderà l’iniziativa «Fare formazione», realizzata grazie ai fondi raccolti in occasione di 7 Chef per Amatrice, lo scorso 2 ottobre a Roma, evento di solidarietà aperto a tutti, grazie al quale sono stati raccolti 10.000 euro. In pratica, grazie ai fondi raccolti e alla disponibilità degli chef, gli studenti dell’Istituto alberghiero di Amatrice, in questo periodo dislocato provvisoriamente a Rieti, hanno avuto la possibilità di assistere a lezioni teoriche e pratiche tenute dai più grandi nomi della cucina italiana.