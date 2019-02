Se mixi l’atmosfera onirica del centro diin notturna (rosso fuoco), la regia visionaria di Matteo Garrone, la bellezza e la bravura di Ana De Armas e alcuni dei migliorial mondo, il cocktail non può che risultare esplosivo.Lo sa bene(e trattandosi di cocktail esplosivi non poteva essere altrimenti) che nel nuovo cortometraggio “Entering Red”, presentato questa mattina in anteprima mondiale a Milano, ha mixato il tutto per dare inizio ai festeggiamenti per il 100° anniversario del Negroni, il cocktail celebre in tutto il mondo che ha come ingrediente chiave proprio Campari. Il film,con il quale “ogni cocktail racconta una storia”, e dall’attore italiano Lorenzo Richelmy, è magistralmente diretto dal pluripremiato regista(“Gomorra”, “Reality” e “Dogman” tra i suoi lavori più famosi) che raccoglie l’eredità di registi del calibro di Paolo Sorrentino e Stefano Sollima, rispettivamente dietro la macchina da presa nel primo e nel secondo capitolo del progetto che l’azienda con sede principale a Sesto San Giovanni porta avanti dal 2017.Il regista romano, infatti, racconta una storia ricca di suspense e intrigo in cui gli spettatori hanno l’opportunità di conoscere Ana (interpretata dall’attrice cubana di fama internazionale Ana de Armas, star del film di successo Blade Runner 2049 con Ryan Gosling e Harrison Ford), che esplora una affascinante Milano, città d’origine di Campari, facendone rivivere i luoghi più rappresentativi come la straordinaria Galleria Vittorio Emanuele II e il Duomo, trasformati per l’occasione da un, creando così un’atmosfera che lo stesso Garrone definirà «onirica», in un percorso di autoconsapevolezza che la porterà a prendere in mano il suo destino. Il corto si apre infatti in un bar, dove Ana incontra un uomo misterioso (interpretato dall’attore italiano Lorenzo Richelmy) che delude le sue aspettative uscendo dal locale insieme alla cantante che poco prima si era esibita.La coppia lascia però sul tavolo un anello con la sigla “” che intriga Ana che comincia il suo viaggio di per comprendere il significato di quell’indizio misterioso, che le darà una nuova visione della sua identità femminile. Passo dopo passo, Ana segue Anima, Mente e Cuore (identificati con i tre ingredienti principali del Negroni, cioè il gin, il vermut rosso e Campari) con l’aiuto di esperti bartender, i Red Hands, che conoscono il mondo che lei sta scoprendo più di chiunque altro, per giungere nella scena finale a realizzare il suo sogno.Ne fa una perfetta sintesi la protagonista Ana De Armas che, dopo aver svelato che con questo cortometraggio si è realizzato anche un suo sogno, cioè quello di lavorare con Matteo Garrone, si dice «orgogliosa di aver interpretato un personaggio che intraprende un percorso per prendere in mano il proprio destino». Gli fa eco il regista romano che parla di «esperienza stimolante: un percorso di scoperta e di formazione non solo per la nostra protagonista, ma anche per me». Anche questa volta dunque sembra che il cocktail “sperimentato” da Campari sia decisamente riuscito.