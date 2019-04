Caffè dell'Oro, a Firenze i migliori drink con vista su Ponte Vecchio

Sorseggiare un drink con vista su Ponte Vecchio. È l’esperienza che offre il Caffè dell’Oro, restaurant cocktail bar di Firenze con un’ottima proposta di classici e signature.



«La drink list cambierà a maggio. Oltre a nuove creazioni originali, introdurremo una sezione dedicata al Negroni», spiega il barman Giovanni Allocca. Non cambierà invece la carta G&T che propone cinque Gin Tonic “all’italiana”, con distillati di ginepro made in Italy.



Un esempio? Il Peter in Florence & Tonica al Bergamotto, a base di un gin fiorentino preparato non solo con la radice, come da tradizione, ma anche con i petali per enfatizzare la parte floreale dello spirit. Per un aperitivo o un after dinner con un panorama eccezionale, è l’indirizzo giusto. © RIPRODUZIONE RISERVATA