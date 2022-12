Caffè contaminato da sostanza chimica, l'allarme del ministero: «Ritirate dal mercato cialde e capsule nocive» Le marche coinvolte

Alcuni lotti di caffé in cialda e capsula delle marche Trombetta, Consilia e Zio d'America sono stati ritarati dalle case produttrici in via precauzionale per presunta contaminazione chimica. Sarebbe stata riscontrato un livello di ocratossina presente nelle confezioni che supera i limiti di legge.

Quali sono i lotti contaminati

Il ministero della Salute ha indicato i lotti che dovranno essere riconsegnati al punto vendita. Si tratta del caffè Trombetta, espresso capsule trombetta arabica, confezione 10 x 5,5 grammi (lotto 02AD07B); Consilia, cialda espresso arabica, confezione 18 x 7 grammi (lotto 01DD04B); Consilia, capsula espresso arabica, confezione 16 x 7 grammi (lotto 01ND02B e lotto 01ND03B); Zio d'America, capsule compatibili espresso arabica, confezione 50 x 5,5 grammi (lotto 02CD05B); Zio d'America, capsule compatibili espresso arabica, confezione 10 x 5,5 grammi (lotto 01CD07B).

Cos'è l'ocratossina

L'ocratossina è un composto particolarmente stabile, in grado di resistere alle condizioni più estreme: si ritrova nel caffè anche dopo la tostatura ed è in grado di resistere a lungo ai normali processi metabolici. Dall’ultima valutazione Efsa del 2006 sono emersi nuovi dati che indicano che l'ocratossina può essere genotossica poiché danneggia direttamente il dna: gli esperti hanno confermato che può essere anche cancerogena per il rene.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Dicembre 2022, 16:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA