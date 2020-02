CA-RI-CO a Milano, il drink è a mezza porzione

Cocktail bistrot con cucina aperta fino alle 2 e con l'inedita formula dei drink mezza porzione (5 euro), CA-RI-CO ha appena aperto a Milano.

Di proprietà del barman Domenico Carella e dell'imprenditore Lorenzo Ferraboschi (fondatore tra le altre cose di Sake Company e Wagyu Company), il locale si trova all'inizio di via Savona, nel distretto del design. E non a caso il suo arredo è decisamente urbano, con predominanza di materiali poveri come ferro, legno e cemento. La cocktail list, creata dallo stesso Carella e da Federico Turina (ex bartender di Langosteria Cafè, Dry Milano e Ceresio 7) propone 25 drink tra signature, classici e no alcol a rotazione per lo più mensile. L'offerta food, a cura di Leonardo D'Ingeo, spazia dal gambero rosa con tartare di marasciuolo e spinacino al ramen in vaso cottura. Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Febbraio 2020, 08:53

