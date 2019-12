Bufalo, il cocktail inventato da Alessandro Antonelli e ispirato al personaggio di Romanzo Criminale

Alessandro Antonelli, bar manager dello Sky Stars Bar e del bar Il Giardino dell'A.Roma Lifestyle Hotel di Roma, spiega come preparare a casa il suo signature Bufalo, ispirato al film Romanzo Criminale di Michele Placido.



Ingredienti: mezza tazzina da caffè di Maker's Mark bourbon, mezza tazzina da caffè di Amaro Formidabile e un paio di gocce di Angostura Bitter Orange.



Preparazione: inserire gli ingredienti nel mixing glass o in un contenitore di vetro, mescolare, versare nel bicchiere colmo di ghiaccio. Decorare con una fettina di arancia (meglio se disidratata).



Curiosità: l'Amaro Formidabile, prodotto nella zona di San Basilio a Roma, è stato scelto per rappresentare Cinecittà. Giovedì 5 Dicembre 2019, 10:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA