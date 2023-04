Budino di Eurospin, un preparato richiamato dal mercato. L'allarme del Ministero: «Contiene allergeni non dichiarati»

di Redazione web

Il Ministero della Salute comunica che un prodotto venduto nei supermercati Eurospin è stato richiamato. Come indicato nella nota diffusa attraverso il sito ufficiale, si tratta di un articolo che riguarda il reparto dolciario.

Budino richiamato all'Eurospin, qual è il prodotto

Dolciando, il marchio di Eurospin, ha richiamato un lotto di un preparato per budino al gusto di vaniglia che potrebbe contenere al suo interno tracce di “lupino”, allergene non dichiarato in etichetta, pericoloso esclusivamente per le persone allergiche a questo legume. A diffondere l’allerta è ora il ministero della Salute. Sul sito segnala tutte le specifiche del prodotto in questione.

Il preparato per budino alla vaniglia del marchio Dolciando, venduto in confezioni da 130 grammi, è prodotto per Eurospin Italia Spa da Cleca Spa, nello stabilimento di Viale Dante Alighieri, 30 – San Martino dall’Argine (Mantova).

Chi è a rischio e come chiedere il rimborso

Nelle avvertenze del richiamo si legge che il prodotto non è idoneo al consumo. Da parte di chi? Tutte quelle persone allergiche al lupino. Perciò si invita a non consumare il prodotto e a riportarlo presso i punti vendita Eurospin, per la sostituzione o il rimborso. Per tutte le altre persone, invece, non sussiste alcun rischio nel consumare questo budino.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Aprile 2023, 18:29

