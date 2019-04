Bruno Barbieri, lo chef sceglie il pastificio Sgambaro: «Eccellenza nella pasta»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo chef Bruno Barbieri diventa protagonista della pasta. E racconta la storia di Sgambaro. Il pastificio di Castello di Godego (Treviso) che vanta 70 anni di storia, con l’utilizzo di solo grano duro italiano (per cui ha ottenuto la certificazione già dal 2003) e il controllo della filiera. A fare da super testimone arriva il temuto giudice di Masterchef, che sarà portavoce in uno spot di 15” in onda prossimamente su SkyUno e TV8, e in uno di 30” per i cinema del Nord e del Centro Italia.«Sono molto orgoglioso e felice di avere sposato il progetto di una storica azienda come Sgambaro, l’eccellenza nella pasta, sulla scena da più di settant’anni. Un prodotto unico, realizzato con le materie prime provenienti dalle campagne della mia Emilia, nella zona di Medicina, il luogo da cui è nato tutto il mio percorso di vita. La qualità e l’italianità vanno sempre al primo posto nel mio cammino professionale ed è per questo che ho accettato questo ruolo, perché credo che Sgambaro accolga in pieno questa filosofia. L’obiettivo della collaborazione è quello di far conoscere agli italiani, tutto il mondo Sgambaro, fatto di valori e ingredienti genuini, che rappresentano al meglio il nostro Made In Italy, con prodotti di grandissima qualità, realizzati con il 100% di grano duro italiano, di altissimo pregio, pensati per le famiglie che scelgono ogni giorno il benessere a tavola».