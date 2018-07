Booza, il gelato diventa gommoso: la nuova moda che impazza a New York

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dalle calde strade di New York, arriva il gelato dell'estate. Per ora solo a Manhattan. Si chiama Booza, gommoso e resistente alle alte temperature, è ispirato ad un'antica ricetta mediorentale che lo rende molto diverso dagli ice-cream di tradizione italiana.Il negozio che ha appena aperto i battenti nel quartiere di Brooklyn, si chiama Republic of Booza e propone un cono gelato che rivisita una ricetta araba, vecchia di 500 anni: la peculiarità principale è la sua gommosità che lo rende modellabile con un cucchiaino, resa da una miscela di farina estratta dalla radice di orchidea e resina dell'albero mastice. Ingredienti che poi vengono mescolati con zucchero e latte, successivamente congelato finché il composto non raggiunge una consistenza liscia, densa e cremosa. Il fatto che questo gelato non si sciolga ha attirato l'attenzione entusiasta, non solo dei clienti, ma anche dei media locali americani che hanno dedicato pagine e servizi a questa novità. Dal New York Times alla CBS, tutti celebrano il Booza e chissà se arriverà anche in Italia, come sta per fare la catena Starbucks, nel tentativo d'insediare il palato ed il gusto di noi italiani.